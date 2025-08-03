INCIDENTE TIR SI RIBALTA NEI PRESSI DI PALAGONIA: AUTISTA FERITO

PALAGONIA – Si verifica questa mattina, domenica 3 agosto 2025, intorno alle ore 9:00, un nuovo incidente nei pressi della rotonda che collega lo sp 74/ii con lo svincolo SP74.Un tir si ribalta su un...

PALAGONIA – Si verifica questa mattina, domenica 3 agosto 2025, intorno alle ore 9:00, un nuovo incidente nei pressi della rotonda che collega lo sp 74/ii con lo svincolo SP74.

Un tir si ribalta su un fianco, terminando la sua corsa ai margini della carreggiata, per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante sarebbe stato costretto a effettuare una manovra improvvisa per evitare un'auto che ha invaso la carreggiata. A causa del peso del carico – carne destinata alla distribuzione – il rimorchio si sbilancia e si capovolge.

Saranno i carabinieri, giunti sul posto, a effettuare i rilievi e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il conducente del tir rimane ferito: dopo le prime cure sul posto, viene trasportato all’ospedale San Marco di Catania. Ha riportato traumi non gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto intervengono due ambulanze del 118, i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza ed i carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

La carreggiata risulta parzialmente chiusa: una corsia è interdetta al traffico, ma la circolazione prosegue regolarmente, seppur con rallentamenti nella zona della rotonda tra la SS417 e lo svincolo Palagonia (SP74).

L’incidente odierno arriva a pochi giorni di distanza dal tragico schianto di venerdì scorso, sempre lungo la Catania–Gela, dove due persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite, alcune in gravi condizioni.

La SS417 si conferma una delle arterie più pericolose della Sicilia orientale. Cresce la preoccupazione tra cittadini e amministratori locali, che da tempo chiedono interventi urgenti per la messa in sicurezza della strada.