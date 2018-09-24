INCIDENTE SULLA CATANIA-MESSINA FRA UN TIR E 3 AUTO: 67ENNE IN PROGNOSI RISERVATA

Incidente stradale sulla A18 al km 62 direz. ME, qualche km prima del casello di Riposto.Nell'incidente stradale sn rimaste coinvolte 3 autovetture ed un autoarticolato che si è messo di traverso sull...

Incidente stradale sulla A18 al km 62 direz. ME, qualche km prima del casello di Riposto.

Nell'incidente stradale sn rimaste coinvolte 3 autovetture ed un autoarticolato che si è messo di traverso sulla carreggiata.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale giunti sul posto hanno subito messo in sicurezza le autovetture ed il mezzo pesante e collaborato con il personale medico del 118. Il conducente di una delle tre autovetture un uomo di circa 60 anni ha riportato una ferita grave su una gamba e subito soccorso è stato trasportato in ospedale. Fortunatamente gli altri occupanti delle altre vetture non hanno subito danni gravi.