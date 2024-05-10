95047

INCIDENTE SULLA CATANIA-MESSINA, PERDE IL CONTROLLO DEL'AUTOCARRO: FERITO CONDUCENTE

Un incidente stradale autonomo di un mezzo pesante che trasportava materiali ferrosi si è verificato, oggi pomeriggio, sull'autostrada Catania Messina al km 55+200, sul tratto Fiumefreddo Giarre in di...

10 maggio 2024 21:54
Un incidente stradale autonomo di un mezzo pesante che trasportava materiali ferrosi si è verificato, oggi pomeriggio, sull'autostrada Catania Messina al km 55+200, sul tratto Fiumefreddo Giarre in direzione Catania.

Il conducente dell''autocarro per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che ha bloccato la corsia di marcia e quella di emergenza.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e la sede stradale.

Il conducente lievemente ferito é stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Giarre dai sanitari del Servizio 118.

Sul posto presente la Polizia Stradale.

