INCIDENTE SULLA CATANIA MESSINA, SOCCORSI SUL POSTO
A cura di Redazione
09 giugno 2023 17:35
###Flash
Incidente nel pomeriggio di oggi , 09 giugno sull'A18 Catania Messina.
Il sinistro si è verificato tra lo svincolo Taormina e Giardini naxos in direzione Catania, ad essere coinvolti un mezzo pesante ed un autovettura che per cause al momento non note si sono scontrati.
Sul posto I soccorsi.
Secondo le prime informazioni non avrebbero riportato gravi conseguenze le persone coinvolti nel sinistro.
Gravi ripercussioni, invece sul traffico con lunghe code al momento per permettere le operazioni di soccorso.
