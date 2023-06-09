INCIDENTE SULLA CATANIA MESSINA, SOCCORSI SUL POSTO

nel pomeriggio di oggi , 09 giugno sull'A18 Catania Messina.Il sinistro si è verificato tra lo svincolo Taormina e Giardini naxos in direzione Catania, ad essere coinvolti un mezzo p...

###Flash

Incidente nel pomeriggio di oggi , 09 giugno sull'A18 Catania Messina.

Il sinistro si è verificato tra lo svincolo Taormina e Giardini naxos in direzione Catania, ad essere coinvolti un mezzo pesante ed un autovettura che per cause al momento non note si sono scontrati.

Sul posto I soccorsi.

Secondo le prime informazioni non avrebbero riportato gravi conseguenze le persone coinvolti nel sinistro.

Gravi ripercussioni, invece sul traffico con lunghe code al momento per permettere le operazioni di soccorso.