Si è verificato oggi, intorno alle ore 14, un incidente lungo la circonvallazione di Catania, nei pressi della fermata della metropolitana San Nullo. Nel sinistro sono rimasti coinvolti più mezzi, tra cui un’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata su un fianco fermandosi al centro della carreggiata.

Sul posto sono subito intervenute diverse persone per prestare i primi aiuti in attesa dei soccorsi.

Al momento non si conoscono le condizioni degli eventuali feriti né la dinamica precisa dell’impatto.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la circolazione in direzione Catania risulta fortemente rallentata, con lunghe code e automobilisti bloccati per diversi minuti.

In corso gli interventi per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della viabilità.

Incidente sulla circonvallazione di Catania: auto si ribalta nei pressi della metro San Nullo. Traffico in tilt

Seguiranno eventuali aggiornamenti.