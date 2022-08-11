INCIDENTE SULLA EX SS121, SOCCORSI SUL POSTO
FLASHIncidente stradale nella serata di oggi 11 agosto 2022 sulla ex ss121, la strada che collega Paternò a Santa Maria di Licodia in territorio di Paternò.Il sinistro si è verificato intorno alle ore...
FLASH
Incidente stradale nella serata di oggi 11 agosto 2022 sulla ex ss121, la strada che collega Paternò a Santa Maria di Licodia in territorio di Paternò.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 20.00 ad essere coinvolti due autovetture, una Fiat Grande Punto e una Renault Clio
Sul posto un ambulanza del 118 per prestare le prime cure ai malcapitati
Bilancio provvisorio di due persone rimaste ferite, tra questi una minorenne.
Secondo le prime informazioni non avrebbero riportato feriti gravi, sono stati entrambi trasferiti all'ospedale per ulteriori accertamenti.
Sul posto per la gestione del traffico e per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica i Carabinieri della locale stazione di Paternò.
Il traffico nel tratto del sinistro sta subendo rallentamenti.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO