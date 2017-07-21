INCIDENTE SULLA PALERMO-CATANIA: CHIUSA L’AUTOSTRADA TRA CALTANISSETTA ED ENNA

E’ stato provvisoriamente chiuso il tratto tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna dell’autostrada Catania-Palermo a causa di un incidente tra più veicoli al km 107,650 su un tratto di carreggiata p...

E’ stato provvisoriamente chiuso il tratto tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna dell’autostrada Catania-Palermo a causa di un incidente tra più veicoli al km 107,650 su un tratto di carreggiata predisposto a doppio senso di circolazione.

Al momento il traffico è deviato presso i due svincoli con indicazioni in loco. Da quanto si apprende sarebbero coinvolti due mezzi che si sono scontrati frontalmente in un tratto dell’autostrada che è a doppio senso per i cantieri in corso.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e sono presenti gli agenti della polstrada di Enna per i rilievi e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.

IN AGGIORNAMENTO