INCIDENTE SULLA PALERMO-CATANIA: CHIUSA L’AUTOSTRADA TRA CALTANISSETTA ED ENNA

E’ stato provvisoriamente chiuso il tratto tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna dell’autostrada Catania-Palermo a causa di un incidente tra più veicoli al km 107,650 su un tratto di carreggiata p...

A cura di Redazione Redazione
21 luglio 2017 13:45
E’ stato provvisoriamente chiuso il tratto tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna dell’autostrada Catania-Palermo a causa di un incidente tra più veicoli al km 107,650 su un tratto di carreggiata predisposto a doppio senso di circolazione.

Al momento il traffico è deviato presso i due svincoli con indicazioni in loco. Da quanto si apprende sarebbero coinvolti due mezzi che si sono scontrati frontalmente in un tratto dell’autostrada che è a doppio senso per i cantieri in corso.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e sono presenti gli agenti della polstrada di Enna per i rilievi e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.

IN AGGIORNAMENTO

