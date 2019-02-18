INCIDENTE SULLA PALERMO-CATANIA, MORTO IL MAGISTRATO GIOVANNI ROMANO

Incidente choc sull'autostrada Palermo Catania, all'altezza dello svincolo di Tremonzelli.Un camion che trasportava surgelati prima ha travolto una Volkswagen Tiguan, poi è precipitato da un viadotto....

Incidente choc sull'autostrada Palermo Catania, all'altezza dello svincolo di Tremonzelli.

Un camion che trasportava surgelati prima ha travolto una Volkswagen Tiguan, poi è precipitato da un viadotto.

A perdere la vita il guidatore dell'auto, un magistrato in servizio nella Procura di Enna, Giovanni Romano, di 39 anni. L'autista del mezzo pesante è rimasto leggermente ferito mentre per il conducente della vettura non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elisoccorso e due ambulanze. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale.

Dopo la morte del magistrato, che lascia la moglie e un figlio in tenera età, la visita del vice presidente del Csm Davide Ermini al distretto giudiziario di Caltanissetta è stata annullata.