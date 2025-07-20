INCIDENTE SULLA PALERMO-CATANIA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MOTTA SANT’ANASTASIA: SOCCORSI SUL POSTO

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 Fortunatamente non di registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte ed il traffico sta ritornando alla normalità.MOTTA SANT'ANASTASIA, 20 luglio 2025 – Un incidente str...

AGGIORNAMENTO ORE 17.45

Fortunatamente non di registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte ed il traffico sta ritornando alla normalità.

MOTTA SANT'ANASTASIA, 20 luglio 2025 – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture. A seguito dell’impatto, uno dei veicoli si è ribaltato.

Al momento non si conoscono le condizioni degli occupanti dei mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

A causa dell’incidente si registrano rallentamenti nel tratto autostradale interessato.

La redazione resta in attesa di ulteriori aggiornamenti per fornire informazioni più precise sulle condizioni dei coinvolti e sull'evoluzione della situazione.

IN AGGIORNAMENTO

(Foto: immagine di repertorio del tratto A19 – Google)