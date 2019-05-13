95047

INCIDENTE SULLA PALERMO-SCIACCA, BILANCIO SALE A 2 VITTIME: MORTO ANCHE 18ENNE

A cura di Redazione Redazione
13 maggio 2019 20:15
E’ salito a due il bilancio delle vittime dell’incidente avvenuto la notte scorsa nei pressi del bivio Misilbesi, lungo la statale 624 Palermo-Sciacca.

Oltre a Michele Ferrara, 50 anni, commerciante di Sambuca di Sicilia, è morto anche Vincenzo Rizzuto, il 18enne che era stato ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale di Sciacca.

Sono invece stazionarie le condizioni dell’altra persone rimasta ferita, Annamaria Lombardo, moglie di Ferrara. La coppia viaggiava su un’auto che, per cause non ancora accertate, si è scontrata frontalmente con la Renault Twingo guidata dal giovane.

 

