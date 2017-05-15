INCIDENTE SULLA PATERNO’- RAGALNA
Incidente autonomo questa mattina lungo la provinciale che collega Paternò e Ragalna Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto avrebbe avrebbe perso il controllo del mezzo in modo autonomo
Sul posto, si è portata un’ambulanza assieme ai carabinieri
Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a prestare i primissimi soccorsi e ad allertare le Forze dell’Ordine.
Ma ribadiamo: per fortuna, nessuna conseguenza drammatica.
