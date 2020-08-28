INCIDENTE SULLA PATERNÒ RAGALNA: AUTO FINISCE CONTRO UN MURETTO
Un incidente stradale si è verificato questa mattina, lungo la Strada Provinciale 57 che collega Paternò a Ragalna.
Intorno alle ore 13, una Mercedes classe A, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo andando a sbattere contro un muretto, a margine di un uliveto ubicato lungo la carreggiata.
Il sinistro è accaduto nei pressi dell'incrocio con la sp4/ii e non ha coinvolto altre autovetture.
Fortunatamente nessun problema per il guidatore
Sul posto i Carabinieri della stazione di Paternò per eseguire i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.