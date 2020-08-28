95047

INCIDENTE SULLA PATERNÒ RAGALNA: AUTO FINISCE CONTRO UN MURETTO

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, lungo la Strada Provinciale 57 che collega Paternò a Ragalna.Intorno alle ore 13, una Mercedes classe A, per cause ancora da accertare, ha perso i...

28 agosto 2020 21:01
News
Un incidente stradale si è verificato questa mattina, lungo la Strada Provinciale 57 che collega Paternò a Ragalna.

Intorno alle ore 13, una Mercedes classe A, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo andando a sbattere contro un muretto, a margine di un uliveto ubicato lungo la carreggiata.

Il sinistro è accaduto nei pressi dell'incrocio con la sp4/ii  e non ha coinvolto altre autovetture.

Fortunatamente nessun problema per il guidatore

Sul posto i Carabinieri della stazione di Paternò per eseguire i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

