INCIDENTE SULLA PATERNO' RAGALNA AUTO SI CAPOVOLGE, SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E AMBULANZA

AGGIORNAMENTO ORE 21.25

Si tratta di un incidente autonomo avvenuto intorno alle 17:30 lungo la SP57 Paternò–Ragalna, nei pressi del Feudo San Vito, in territorio di Paternò.

Alla guida c’era una donna, rimasta ferita dopo il ribaltamento dell’auto. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato gravi lesioni. La donna è stata soccorsa dal personale del 118.

La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del veicolo.

Sul posto presente anche la Polizia Municipale di Paternò, che ha gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

BELPASSO. Paura nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 24 novembre 2025, lungo la SP57 Paternò–Ragalna, dove intorno alle 17.30 un’auto si è improvvisamente capovolta di lato per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo della provinciale. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell’area, e un’ambulanza del 118. Al momento non si conoscono le condizioni del conducente né l’eventuale presenza di altri passeggeri: la gravità delle ferite è ancora da valutare.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo gli elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

L’articolo sarà aggiornato non appena emergeranno ulteriori dettagli.

