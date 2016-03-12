Incidente sulla provinciale Licodia-Belpasso

Coinvolte due donne paternesi: uscite fortunatamente illese. Una delle due auto è finita nella scarpata sottostante

95047.it Tanta, tantissima paura. Ma fortuna nulla di più. Protagoniste due donne di Paternò a bordo di due distinti mezzi: gli agenti della polizia municipale di Belpasso spiegano che si tratta di una Peugeot e di una Fiat Punto. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi lungo la Provinciale che collega i Comuni di Santa Maria di Licodia e, appunto, Belpasso. Lo scontro tra le due vetture, che proseguivano nelle direzioni di marcia opposte, ha fatto finire la Peugeot nella scarpata oltre il guardrail. Le due donne sono state trasportate all’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò e dimesse subito dopo. Alla fine per loro, come detto, solo tanto spavento e qualche graffio.