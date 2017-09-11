INCIDENTE SULLA RAGUSA-CATANIA, 4 FERITI

Grave incidente stradale, intorno alle ore 18, sulla Strada Stradale Ragusa-Catania, in territorio di Lentini.Due le auto coinvolte che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate ed in seguito...

Grave incidente stradale, intorno alle ore 18, sulla Strada Stradale Ragusa-Catania, in territorio di Lentini.

Due le auto coinvolte che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate ed in seguito del violento impatto, una delle due si è ribaltata.

Secondo quanto riportato da “Il quotidiano di Ragusa”, il bilancio è di quattro feriti: tre di loro sono stati trasportati, all'ospedale di Lentini mentre, per il quarto ferito, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso

Sul posto, la Polizia Stradale, per i rilievi del caso

Traffico bloccato in direzione Catania.

IN AGGIORNAMENTO

