Incidente sulla rampa che porta alla Statale 121

Coinvolto un 22enne che non ha riportato gravi ferite

95047.it Incidente autonomo, nella tarda serata di ieri, sulla rampa che all’uscita di Paternò porta alla Statale 121. Siamo all’altezza del “Palazzo di ferro. Una Toyota Yaris, alla cui guida vi era un paternese di 22 anni, è andata a battere violentemente sul guardrail che costeggia la strada che posta all’uscita dalla città. Per il giovane, fortunatamente, nulla di serio: solo qualche contusione. Disagi, si sono registrati invece alla viabilità: sul posto, l’intervento dei carabinieri di piazza della Regione che hanno provveduto a gestire la situazione.