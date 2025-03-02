INCIDENTE SULLA SP 385 TRA PALAGONIA E SCORDIA: 4 FERITI, TRA CUI UNA GRAVISSIMA

Un grave incidente stradale si è verificato alle 5:45 del mattino sulla Strada Provinciale 385, nel tratto tra Palagonia e Scordia. Due veicoli, una Fiat Panda e un'Audi, si sono scontrati violentemen...

Un grave incidente stradale si è verificato alle 5:45 del mattino sulla Strada Provinciale 385, nel tratto tra Palagonia e Scordia.

Due veicoli, una Fiat Panda e un'Audi, si sono scontrati violentemente. A causa del violentissimo impatto, la Panda ha terminato la sua corsa ribaltandosi fuori dalla carreggiata, finendo nella campagna attigua.

Nella Fiat Panda viaggiavano un ragazzo e una ragazza. Quest’ultima ha riportato ferite gravissime ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Marco, mentre il ragazzo è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro.

Sull’Audi viaggiavano un padre e sua figlia.

L’uomo, trasportato in codice rosso al Cannizzaro per un trauma cranico, non è in pericolo di vita. La figlia, invece, è stata condotta al San Marco in codice giallo con contusioni agli arti inferiori e un trauma cranico, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato per il soccorso delle persone coinvolte e per la messa in sicurezza dei veicoli.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.