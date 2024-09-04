INCIDENTE SULLA SP 77 A BELPASSO: AUTO FUORI STRADA FINISCE CONTRO UN ALBERO

Nel pomeriggio di oggi, 4 settembre 2024, si è verificato un incidente sulla Strada Provinciale 77, in contrada Rotondella, nel territorio di Belpasso. Al momento, le informazioni disponibili sul sini...

Nel pomeriggio di oggi, 4 settembre 2024, si è verificato un incidente sulla Strada Provinciale 77, in contrada Rotondella, nel territorio di Belpasso. Al momento, le informazioni disponibili sul sinistro sono ancora limitate, ma sembra che l'incidente abbia coinvolto un solo veicolo.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo alla guida di una BMW avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa contro un albero ai margini della carreggiata. Non risultano coinvolti altri veicoli nell'incidente.

Fortunatamente, il conducente non ha riportato gravi conseguenze dall'impatto, sebbene la parte anteriore dell'auto abbia subito danni significativi.

Sul tratto di strada interessato si sono registrati alcuni rallentamenti

Le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo non sono note, ma è probabile che siano legate a una combinazione di fattori, come le condizioni della strada o una possibile distrazione al volante.