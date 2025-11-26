Incidente sulla SP120 a Belpasso: tre auto coinvolte, una finisce contro un muretto

BELPASSO – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, lungo la SP120, nel territorio di Belpasso. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18:30 e ha co...

BELPASSO – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, lungo la SP120, nel territorio di Belpasso. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18:30 e ha coinvolto tre autovetture che procedevano lungo la trafficata arteria provinciale.

Secondo le prime informazioni, una delle vetture potrebbe aver compiuto una manovra improvvisa o non del tutto lineare, circostanza che avrebbe contribuito alla successiva perdita di controllo e all’impatto contro il muretto che delimita la carreggiata.

Le altre due auto sono rimaste coinvolte a seguito della dinamica innescata.

Non risultano feriti gravi, ma conducenti ed eventuali passeggeri sono stati sottoposti ai controlli sanitari di routine.

Sul posto è presente un’ambulanza del 118 per le verifiche mediche, mentre i Carabinieri stanno gestendo la viabilità e svolgendo i rilievi per chiarire con precisione quanto accaduto.

Il traffico sta subendo rallentamenti e disagi, dovuti alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dell’area.

La circolazione tornerà regolare una volta completate le procedure e rimossi i veicoli incidentati.

