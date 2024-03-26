INCIDENTE SULLA SP135: AUTO SI RIBALTA TRA PATERNÒ E BELPASSO, FINENDO NELLA VEGETAZIONE. FERITO IL CONDUCENTE

Nella mattinata di oggi, 26 marzo 2024, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paternò è intervenuta in seguito a un incidente stradale autonomo sulla Strada Provinciale SP 135, precisa...

Nella mattinata di oggi, 26 marzo 2024, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paternò è intervenuta in seguito a un incidente stradale autonomo sulla Strada Provinciale SP 135, precisamente in località Paternò/Belpasso (CT).

All'arrivo sul luogo, l'auto coinvolta era ribaltata e si trovava al di fuori della carreggiata, con il conducente già assistito dai sanitari e successivamente trasportato presso l'ospedale San Marco di Catania.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area circostante l'incidente e dell'autovettura coinvolta. Inoltre, è stato riscontrato il danneggiamento di un palo telefonico, richiedendo l'intervento dei tecnici Telecom per il ripristino della linea.

Durante le operazioni di soccorso, erano presenti anche i militari del locale Comando di Stazione dell'Arma dei Carabinieri, collaborando così alla gestione dell'evento.