INCIDENTE SULLA SP135 TRA BELPASSO E PATERNÒ: FERITI
AGGIORNAMENTO Ennesimo incidente nella giornata di oggi, 28 Agosto 2024. Il sinistro si è verificato in via Balatelle , precisamente sulla SP135, arteria che collega i comuni di Belpasso e Paternò.Per...
AGGIORNAMENTO
Ennesimo incidente nella giornata di oggi, 28 Agosto 2024.
Il sinistro si è verificato in via Balatelle , precisamente sulla SP135, arteria che collega i comuni di Belpasso e Paternò.
Per cause al momento al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro tra due autovetture , una Smart ed una Toyota Yaris
Sul posto due ambulanze del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte nel sinistro.
Bilancio di due persone rimaste ferite una donna occupante della smart ed il conducente della yaris.
L'uomo dopo opo le prime cure del caso è stato trasferito all'ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.
Non si conosce al momento la prognosi.
Rallentamenti si registrano nel tratto interessato.
GRAZIE A SIMONA PER LA SEGNALAZIONE
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO