INCIDENTE SULLA SP4/II LICODIA-BELPASSO, DUE FERITI
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 22 Aprile 2023 in territorio di Belpasso nella Sp 4/II che collega Santa Maria di Licodia con Belpasso.
Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale della stazione di Belpasso intervenuti sul posto, si è verificato uno scontro tra una Citroen C3 ed una Ford Fusion.
Bilancio di due persone rimaste ferite che sono stati soccorsi da un’ambulanza che ha raggiunto il luogo del sinistro.
Fortunatamente non avrebbero riportati gravi ferite.
Il traffico veicolare in entrambe le direzioni ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale.
