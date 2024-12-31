INCIDENTE SULLA SP4/II LICODIA-BELPASSO, SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITI

Belpasso, 31 dicembre 2024 – Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle ore 15 sulla Strada Provinciale 4/II, all'altezza dell'incrocio con la Strada Provinciale 57, nel territorio di Bel...

Belpasso, 31 dicembre 2024 – Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle ore 15 sulla Strada Provinciale 4/II, all'altezza dell'incrocio con la Strada Provinciale 57, nel territorio di Belpasso.

Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma il sinistro ha coinvolto due veicoli: una Seat Leon e una Fiat.

Sul posto è giunta prontamente un’ambulanza per prestare le prime cure ai feriti.

Al momento si segnala almeno una persona rimasta coinvolta, ma le informazioni sulle sue condizioni sono ancora frammentarie.

I Carabinieri, intervenuti sulla scena, stanno effettuando i rilievi necessari per stabilire con esattezza le cause dell'incidente.

L’episodio ha avuto ripercussioni sul traffico della zona, causando rallentamenti significativi e disagi per gli automobilisti che percorrevano la strada in quel momento.

La circolazione sta gradualmente tornando alla normalità, ma si raccomanda prudenza ai conducenti in transito.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.