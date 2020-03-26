INCIDENTE SULLA SP56I IN TERRITORIO DI BELPASSO, UN FERITO GRAVE
Incidente stradale si e verificato intorno alle 14.30 in territorio di Belpasso e precisamente sulla SP 56I, la strada che collega il comune di Belpasso con Camporotondo Etneo.
La dinamica è ancora tutta da ricostruire con i rilievi effettuati dalla Polizia Municipale di Belpasso.
Da una prima ricostruzione dell'accaduto si tratterebbe di uno scontro frontale che ha coinvolto una Peugeot 206 ed una Fiat Panda.
Violento è stato l'impatto, sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno lavorato celermente per estrarre i due occupanti della Peugeot e mettere in sicurezza il veicolo
Sul posto due ambulanze che hanno prestato le prime cure mediche ai feriti.
Vista la gravità di uno degli occupanti un 46enne di Camporotondo,si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato in uno spiazzo adiacente al luogo del sinistro e trasferito immediatamente il malcapitato all'ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso per un politrauma.