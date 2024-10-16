INCIDENTE SULLA SS 121, AGGIORNAMENTO: LUNGHE CODE ANCORA FINO ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA

AGGIORNAMENTO ORE 19.30Il traffico rimane ancora fortemente congestionato sulla superstrada SS 121 in direzione Paternò, a causa di un incidente avvenuto nei pressi dello svincolo Misterbianco-Motta S...

AGGIORNAMENTO ORE 19.30

Il traffico rimane ancora fortemente congestionato sulla superstrada SS 121 in direzione Paternò, a causa di un incidente avvenuto nei pressi dello svincolo Misterbianco-Motta Sant'Anastasia.

Attualmente, le code iniziano dalla circonvallazione di Catania (svincolo SS 121), con ripercussioni significative anche sulle strade limitrofe.

Si tratta del secondo incidente di oggi, 16 ottobre 2024, sulla SS 121. Il sinistro è avvenuto tra lo svincolo di Motta Sant'Anastasia e Piano Tavola, sempre in direzione Paternò. Secondo le prime informazioni, si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto almeno tre veicoli. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti sembra aver riportato ferite gravi.

I disagi per chi sta percorrendo la statale sono notevoli, con lunghe code già dalla circonvallazione di Catania. Rallentamenti si registrano anche in direzione Catania, causati dagli automobilisti che rallentano per curiosità.

Pier Paolo Nicotra