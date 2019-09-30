INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA, LUNGHISSIME CODE
FLASHIncidente questa mattina intorno alle ore 07.30 sulla superstrada 121, all'altezza del rifornimento di Piano Tavola, in direzione Catania.Per cause in via d'accertamento si è verificato un tampo...
A cura di Redazione
30 settembre 2019 08:12
FLASH
Incidente questa mattina intorno alle ore 07.30 sulla superstrada 121, all'altezza del rifornimento di Piano Tavola, in direzione Catania.
Per cause in via d'accertamento si è verificato un tamponamento che ha coinvolto una Opel Mokka ed una Peugeot 308 ed una Citroen C3
Sul posto i soccorsi, insieme ad i Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico
Al momento si segnalano lunghissime code, con la fila che raggiunge il km.
INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA, LUNGHISSIME CODE