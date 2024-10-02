INCIDENTE SULLA SS 121 NEI PRESSI DI MOTTA SANT'ANASTASIA: SOCCORSI SUL POSTO TRAFFICO RALLENTATO
Pochi minuti fa si è verificato un incidente sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.
Secondo le prime informazioni, un'auto e un camion sono rimasti coinvolti nel sinistro, ma al momento non ci sono dettagli precisi sulla gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte.
Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi, al mondo non si hanno info sulle cause dell'incidente o sul numero di feriti.
Il traffico nell'area sta subendo notevoli rallentamenti, con code che si stanno formando lungo la SS 121 in direzione Catania.
Si consiglia agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.
Seguiranno aggiornamenti man mano che emergeranno nuovi dettagli.