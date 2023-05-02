INCIDENTE SULLA SS 121l, LUNGHISSIME CODE DIREZIONE PATERNÒ
Un incidente si è verificato pochi minuti fa, di oggi, 02 maggio 2023 sulla superstrada 121 in territorio di Misterbianco
Il sinistro si è verificato intorno all'altezza dello svincolo Misterbianco - Motta Sant'Anastasia in direzione Paternò.
Ad essere coinvolta un' autovettura, una Alfa Romeo che per cause in via di accertamento è andata a sbattere violentemente contro il guard rail per poi terminare la sua corsa nel senso opposto di marcia.
Per fortuna nessuna conseguenza per il conducente dell 'autovettura, soltanto tanta paura ed ingenti danni alla vettura.
Il tratto interessato sta subendo notevoli rallentamenti alla circolazione, con coda che inizia nei pressi dello svincolo circonvallazione immissione stata statale.