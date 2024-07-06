INCIDENTE SULLA SS 121TRE VEICOLI COINVOLTI. SOCCORSI SUL POSTO
Nel pomeriggio di oggi, 6 luglio 2024, si è verificato un incidente stradale sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco Motta Sant’Anastasia in direzione Catania.
Per cause ancora in fase di accertamento, tre autovetture, una Renault Clio, una Jeep e una Fiat Panda, sono rimaste coinvolte in uno scontro.
La Fiat Panda ha perso il controllo, effettuando un testa coda e terminando la sua corsa nel senso inverso di marcia.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza per prestare soccorso ai coinvolti.
Le primissime informazioni indicano che non ci sarebbero state gravi conseguenze per le persone coinvolte nell'incidente.
Il traffico sulla superstrada 121 sta subendo significativi rallentamenti, poiché due dei veicoli coinvolti sono fermi in corsia di sorpasso.
Sul posto la Polizia Municipale per la gestione del traffico ed i dovuti rilievi