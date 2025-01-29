INCIDENTE SULLA SS 192 A SIGONELLA: AUTO FUORI STRADA VICINO ALLA BASE MILITARE
Sigonella, 29 gennaio 2025 – Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sulla Strada Statale 192, a pochi metri dalla base militare di Sigonella NAS 1.
Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di un veicolo avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa della pioggia battente che in quel momento interessava la zona.
Il veicolo è finito fuori strada, terminando la sua corsa nella vegetazione attigua alla carreggiata.
Sul posto è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza per prestare i primi soccorsi al conducente.
Al momento, non sono note le sue condizioni né la prognosi.
Le autorità competenti stanno effettuando i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.