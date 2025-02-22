INCIDENTE SULLA SS 194 RAGUSA-CATANIA: DUE FERITI, UNO È GRAVE

Incidente stamattina sulla strada statale 194 Ragusana. Fra i chilometri 12 e 13 – nel territorio di Lentini, in provincia di Siracusa – si sono scontrati un furgone e due automobili. L’incidente è av...

Incidente stamattina sulla strada statale 194 Ragusana. Fra i chilometri 12 e 13 – nel territorio di Lentini, in provincia di Siracusa – si sono scontrati un furgone e due automobili.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5:30 in contrada Marcellino: i mezzi si sono ribaltati e al momento un tratto di strada è chiuso al traffico, che è indirizzato sulla viabilità locale.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto – molto violento – è avvenuto tra un suv condotto da un uomo che stava percorrendo la strada in direzione Catania e un furgone che procedeva in senso opposto.

Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni: entrambe sono state trasferite d’urgenza all’ospedale di Lentini.

Nello scontro è stata coinvolta anche una seconda auto, i cui occupanti sono rimasti illesi.

Sul posto le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.