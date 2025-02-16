INCIDENTE SULLA SS 284: SCONTRO TRA DUE AUTO NEI PRESSI DEL BIVIO SCALILLI, TRAFFICO RALLENTATO
Nel pomeriggio di oggi, domenica 16 febbraio 2025, intorno alle 17:00, si è verificato un incidente sulla Strada Statale 284, nei pressi del bivio Scalilli.
Lo scontro ha coinvolto due autovetture e le cause sono attualmente in fase di accertamento. L'impatto è stato violento, ma, secondo le prime informazioni disponibili, non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte.
L'incidente sta causando forti rallentamenti del traffico in entrambi i sensi di marcia. Il tratto della SS 284 vicino al bivio Scalilli è noto per essere stato teatro di numerosi incidenti in passato.
Ad esempio, il 1° febbraio 2025, un motociclista di 43 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto tra Santa Maria di Licodia e il bivio Scalilli.
Le autorità competenti sono al lavoro per ripristinare la normale viabilità e chiarire la dinamica dell'incidente.
Si consiglia agli automobilisti di prestare massima attenzione e di valutare percorsi alternativi fino al completo ripristino della circolazione sulla SS 284.