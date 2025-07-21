INCIDENTE SULLA SS 385 A PALAGONIA: DONNA ESTRATTA DALLE LAMIERE E TRASPORTATA IN ELISOCCORSO AL CANNIZZARO

Palagonia (CT), 21 luglio 2025 – È accaduto questa mattina, poco dopo le 7:30, un grave incidente autonomo sulla Strada Statale 385, al chilometro 27+560, nei pressi di Palagonia. Una donna, alla guid...

Palagonia (CT), 21 luglio 2025 – È accaduto questa mattina, poco dopo le 7:30, un grave incidente autonomo sulla Strada Statale 385, al chilometro 27+560, nei pressi di Palagonia. Una donna, alla guida della propria auto, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo che si è ribaltato, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia, che ha operato con il supporto del personale sanitario del Servizio 118 per estrarre la conducente dall’abitacolo del veicolo gravemente danneggiato.

Data la gravità delle condizioni della donna, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che ha provveduto al suo trasferimento d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, centro specializzato per la gestione dei traumi.

Presenti anche i Carabinieri della locale Stazione di Palagonia, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.