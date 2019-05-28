INCIDENTE SULLA SS114, CAMION SI RIBALTA: AUTISTA FERITO

Un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina, intorno alle 8 e 30, nei pressi del ponte Primosole.Il mezzo per cause ancora da accertare si sarebbe adagiato sul fianco, nel sinistro non sono coinvol...

