INCIDENTE SULLA SS114, CAMION SI RIBALTA: AUTISTA FERITO
Un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina, intorno alle 8 e 30, nei pressi del ponte Primosole.Il mezzo per cause ancora da accertare si sarebbe adagiato sul fianco, nel sinistro non sono coinvol...
Un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina, intorno alle 8 e 30, nei pressi del ponte Primosole.
Il mezzo per cause ancora da accertare si sarebbe adagiato sul fianco, nel sinistro non sono coinvolti altri mezzi .
Ferito l'autista, non si conoscono ancora le sue condizioni.
Sul posto i vigili del fuoco per rimuovere il tir dal manto stradale e sbloccare la circolazione.
Al momento che scriviamo la Strada statale 114, la Orientale Sicula, è provvisoriamente chiusa al km 110,400, nel comune di Catania, per consentire le operazioni dei recupero del mezzo ribaltato
Sul posto è presente il personale dell'Anas e delle Forze dell'Ordine per consentire la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione il prima possibile.
Si segnalano lunghe cose sia in direzione Siracusa che direzione Catania.