INCIDENTE SULLA SS121
Questa mattina, 23 settembre 2024, si è verificato un incidente sulla superstrada 121
L'episodio ha avuto luogo intono alle ore 10 in direzione Paternò e ha visto il coinvolgimento di due autovetture in un tamponamento.
Le cause esatte dell'incidente non sono ancora state chiarite.
Sul posto è intervenuta un ambulanza per prestare le prime cure alle persone coinvolti nel sinistro ed i Carabinieri, seri danni alle vetture coinvolte.
Nonostante il tamponamento, si sono registrati solo leggeri rallentamenti sul traffico della superstrada, che è rimasto fluido per la maggior parte del tempo.