INCIDENTE SULLA SS121 A MISTERBIANCO , AUTO CONTRO IL GUARDRAIL SOCCORSI SUL POSTO
Nel pomeriggio di oggi, si è verificato un grave incidente stradale sulla superstrada 121, nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco Sieli e Misterbianco centro, in direzione Catania. Per cause...
Nel pomeriggio di oggi, si è verificato un grave incidente stradale sulla superstrada 121, nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco Sieli e Misterbianco centro, in direzione Catania.
Per cause ancora da accertare, una Citroen C2 ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi violentemente contro il guardrail della corsia di sorpasso.
Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi, con un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alle persone coinvolte.
Al momento non si hanno ancora notizie certe sulle condizioni dei feriti né sulla gravità delle lesioni riportate.
L'incidente sta causando forti disagi al traffico, con rallentamenti significativi e code che si estendono fino allo svincolo di Piano Tavola.
Le autorità stanno lavorando per ristabilire la normale viabilità il prima possibile, ma si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e di seguire le indicazioni sul posto.