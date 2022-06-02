INCIDENTE SULLA SS121 A PIANO TAVOLA, CODE
Un incidente stradale si è verificato oggi, 2 giugno 2022, sulla SS 121 all'altezza dello svincolo piano tavola in direzione Catania.
Per cause in via d'accertamento si è verificato un violento scontro che ha coinvolto almeno tre autovetture, tra cui una Fiat Multipla, una Smart ed una Peugeot.
Secondi le prime informazioni non ci sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli, seri danni hanno riportato invece le autovetture.
A causa del sinistro un autovettura, la Multipla ha fermato la sua corsa al centro della carreggiata, creando difficoltà nel passaggio dei veicoli
Al momento si registrano lunghe code in direzione Catania.
In aggiornamento