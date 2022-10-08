95047

INCIDENTE SULLA SS121 A PIANO TAVOLA, CODE

Incidente stradale questa mattina 08 ottobre2022 sulla ss121.Il sinistro che ha coinvolto un furgone si e verificato nei pressi dello svincolo di Piano Tavola in direzione PaternòPer cause al momento...

08 ottobre 2022 11:47
INCIDENTE SULLA SS121 A PIANO TAVOLA, CODE -
News
Incidente stradale questa mattina 08 ottobre2022 sulla ss121.

Il sinistro che ha coinvolto un furgone si e verificato nei pressi dello svincolo di Piano Tavola in direzione Paternò

Per cause al momento non note, un furgone è andato a sbattere contro il guardrail della corsia di sorpasso terminando la sua corsa in senso contrario di marcia.

Non si conoscono al momento le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.

Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti.

Sul posto la Polizia Municipale di Belpasso per gli accertamenti ed i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica del sinistro

 

