INCIDENTE SULLA SS121 A PIANO TAVOLA, CODE
Incidente stradale questa mattina 08 ottobre2022 sulla ss121.Il sinistro che ha coinvolto un furgone si e verificato nei pressi dello svincolo di Piano Tavola in direzione PaternòPer cause al momento...
Incidente stradale questa mattina 08 ottobre2022 sulla ss121.
Il sinistro che ha coinvolto un furgone si e verificato nei pressi dello svincolo di Piano Tavola in direzione Paternò
Per cause al momento non note, un furgone è andato a sbattere contro il guardrail della corsia di sorpasso terminando la sua corsa in senso contrario di marcia.
Non si conoscono al momento le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.
Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti.
Sul posto la Polizia Municipale di Belpasso per gli accertamenti ed i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica del sinistro