INCIDENTE SULLA SS121 A VALCORRENTE, CODE
Nel pomeriggio di oggi, 22 novembre 2023, si è verificato un incidente sulla superstrada 121, precisamente nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò. Il sinistro ha coinvolto secondo le prime informazioni due mezzi.
Fortunatamente, sembra che non ci siano gravi conseguenze per le persone coinvolte nell'incidente. Tuttavia, la situazione ha causato problemi significativi al traffico, con lunghe code che si registrano nella zona colpita.
Le autorità sono sul posto per gestire la situazione e ripristinare la circolazione il prima possibile.