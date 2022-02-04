Incidente autonomo nel pomeriggio di oggi, 04 Febbraio 2022, sulla Ss 121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione PaternòUna donna in stato di gravidanza alla guida di una Volkswagen Gol...

Incidente autonomo nel pomeriggio di oggi, 04 Febbraio 2022, sulla Ss 121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò

Una donna in stato di gravidanza alla guida di una Volkswagen Golf, per evitare del polistirolo caduto a qualcuno sulla corsia, ha urtato il guardrail arrecando gravi danni alla vettura, e con la stessa, che ha subito uno shock non indifferente ed è stata assistita dal personale del 118 prontamente intervenuto, e poi portata all’ospedale San Marco di Catania per dei controlli.

La ragazza, di Biancavilla, forse ha scambiato il polistirolo per blocchi di cemento, e questo ha forse provocato l’incidente. Il polistirolo, che si trovava sulla sede stradale, era stato sicuramente perso da qualcuno che percorreva la stessa strada in precedenza.

L’incidente ha provocato forti dei rallentamenti nel tratto interessato.

Sul posto la Polizia Municipale di Belpasso.

AUTO CONTRO BLOCCO DI POLISTIROLO AL CENTRO DELLA CARREGGIATA SULLA SS121, FERITA DONNA INCINTA

