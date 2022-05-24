INCIDENTE SULLA SS121 ALL'ALTEZZA SVINCOLO MISTERBIANCO, LUNGHE CODE DIREZIONE PATERNO'

95047

A cura di Redazione Redazione
24 maggio 2022 18:51
Cronaca
FLASH

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi,  24 Maggio 2022 sulla SS 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco/Sieli in direzione Catania.

Nel sinistro secondo le primissime informazioni sarebbe coinvolto un solo veicolo, una Fiat Panda,  che per cause al vaglio da parte della Polizia Municipale di Misterbianco è andata a sbattere violentemente contro il guard rail.

Non avrebbe riportato nessuna grave conseguenza il conducente del mezzo.

Forte ripercussioni sul traffico, al momento  si registrano lunghe code di circa 4 km in direzione Paternò, con la coda che inizia in Via Comunità Economica Europea, ripercussioni pure  nelle vie secondarie al luogo del sinistro

 

 

 

