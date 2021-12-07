INCIDENTE SULLA SS121, AUTO CONTRO GUARDRAIL
Incidente stradale intorno alle ore 11.30 di oggi 07 Dicembre 2021 sulla superstrada ss121.
La dinamica del sinistro è ancora da chiarire
Una Toyota Yaris mentre stava procedendo in direzione Paternò, un paio di centinaia di metri prima dello svincolo Palazzolo, ha impattato violentemente sul guard rail, tanto da far esplodere gli airbag al veicolo, per poi fermare la sua corsa al centro della carreggiata.
Per fortuna secondo le nostre informazioni nessun ferito grave, sul posto la Polizia Municipale per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica.
Non sarebbero coinvolti altri mezzo.
Nel tratto interessato dal sinistro, con il mezzo che occupa metà carreggiata si segnalano rallentamenti.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO