INCIDENTE SULLA SS121, AUTO CONTRO GUARDRAIL
Nella tarda mattinata di oggi, 11 agosto 2024, un incidente stradale sta causando rallentamenti sulla superstrada in direzione Catania, nei pressi dello svincolo Palazzolo.
Il sinistro ha coinvolto una Renault Clio, il cui conducente ha improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare.
L'auto ha terminato la sua corsa in senso di marcia inverso, fermandosi al centro della carreggiata.
Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte.
L'auto ferma in una posizione pericolosa ha causato disagi al traffico, con rallentamenti segnalati lungo il tratto interessato.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nella gestione del traffico e nei rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.