INCIDENTE SULLA SS121, AUTO CONTRO GUARDRAIL. RALLENTAMENTI
Un sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 21 luglio 2023 sulla ss121.La dinamica del sinistro è ancora da chiarire.Una Renault Clio che procedeva in direzione Catania, un paio di centi...
Un sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 21 luglio 2023 sulla ss121.
La dinamica del sinistro è ancora da chiarire.
Una Renault Clio che procedeva in direzione Catania, un paio di centinaia di metri prima dello svincolo Piano Tavola, quando apparentemente senza il coinvolgimento di altri veicoli, ha impattato violentemente sul guard rail, terminando la sua corsa al centro della carreggiata.
Notevoli i detriti lasciati sul manto stradale.
Non vi sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro.
Notevoli invece per chi questa giornata caldissima sta percorrendo la statale , con lunga code
Sul posto i Carabinieri per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica.