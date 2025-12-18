INCIDENTE SULLA SS121, AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MOTTA SANT'ANASTASIA

🔴 AGGIORNAMENTOArrivano ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto sulla SS121, nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia.Secondo le informazioni attualmente disponibili, una persona è rimast...

🔴 AGGIORNAMENTO

Arrivano ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto sulla SS121, nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia.

Secondo le informazioni attualmente disponibili, una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata assistita dai sanitari del 118.

La situazione del traffico, inizialmente critica con forti rallentamenti, è tornata progressivamente alla normalità dopo la rimozione dei mezzi coinvolti e la messa in sicurezza della carreggiata.

Attenzione però in direzione Paternò, dove si registrano ancora lunghe code e forti rallentamenti a causa dei lavori in corso sul tratto interessato.

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa lungo la superstrada SS 121 Paternò–Catania, all’ingresso dello svincolo di Motta Sant’Anastasia, nel territorio di Misterbianco.

Secondo le prime e frammentarie informazioni, un’autovettura si è ribaltata mentre stava entrando nello svincolo, per cause ancora in corso di accertamento. L’episodio ha generato momenti di apprensione tra gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di assistenza al conducente e nella messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

Per fortuna, il conducente del mezzo avrebbe riportato solo ferite lievi.

La dinamica dell’accaduto resta al vaglio delle autorità competenti.

La viabilità risulta fortemente rallentata nel tratto interessato dell’arteria stradale. A complicare ulteriormente la situazione, in senso contrario di marcia proseguono i lavori stradali, che stanno causando lunghe code e traffico congestionato in direzione Paternò.

Si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e, se possibile, a valutare percorsi alternativi.

Notizia in aggiornamento: seguiranno ulteriori dettagli non appena disponibili.