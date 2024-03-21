INCIDENTE SULLA SS121: AUTOVETTURA E CAMION FERMI AL CENTRO DELLA CARREGGIATA, TRAFFICO RALLENTATO

Nel pomeriggio di oggi, 21 Marzo 2024, un incidente sta causando disagi sulla superstrada 121 coinvolgendo due veicoli, un'auto e un camion. L'evento si è verificato nei pressi dello svincolo Valcorre...

A cura di Redazione 21 marzo 2024 16:18

