INCIDENTE SULLA SS121: AUTOVETTURA E CAMION FERMI AL CENTRO DELLA CARREGGIATA, TRAFFICO RALLENTATO
Nel pomeriggio di oggi, 21 Marzo 2024, un incidente sta causando disagi sulla superstrada 121 coinvolgendo due veicoli, un'auto e un camion.
L'evento si è verificato nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò.
Secondo le prime informazioni disponibili, non si segnalano gravi problemi per le persone coinvolte nell'incidente. Tuttavia, la presenza dei due veicoli fermi al centro della carreggiata sta generando forti disagi per chi sta percorrendo la superstrada.
A causa dell'incidente, il traffico lungo la superstrada è stato deviato nello svincolo Valcorrente. Gli automobilisti sono stati invitati a seguire le indicazioni per immettersi sulla superstrada tramite lo svincolo del centro commerciale, al fine di evitare il tratto interessato dall'incidente e garantire una circolazione più fluida.
Le autorità competenti sono sul posto per gestire la situazione e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.
Grazie a Grazia per la segnalazione