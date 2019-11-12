INCIDENTE SULLA SS121, CAMION SBANDA E SBATTE CONTRO IL GUARD-RAIL
Ennesimo incidente sulla ss121.Il conducente di un camion ha perso il controllo del veicolo andando a finire a cavallo del guardrail che divide le due direzioni di marcia della ss121, nei pressi dello...
Il conducente di un camion ha perso il controllo del veicolo andando a finire a cavallo del guardrail che divide le due direzioni di marcia della ss121, nei pressi dello svincolo Sieli in territorio del comune di Misterbianco.
Il mezzo si è messo di traverso ostruendo la carreggiata, era diretto a Catania.
La causa del sinistro è da ricercare probabilmente nell’asfalto reso viscido dalla copiosa pioggia che si sta abbattendo sulla provincia di Catania.
Per fortuna, nell’incidente, secondo le prime notizie non sono rimasti coinvolti altri veicoli, sconosciute al momento le condizioni delle persone coinvolte.
Sul posto i carabinieri e personale Anas