95047

INCIDENTE SULLA SS121, CAMION SBANDA E SBATTE CONTRO IL GUARD-RAIL

Ennesimo incidente sulla ss121.Il conducente di un camion ha perso il controllo del veicolo andando a finire a cavallo del guardrail che divide le due direzioni di marcia della ss121, nei pressi dello...

A cura di Redazione Redazione
12 novembre 2019 06:31
INCIDENTE SULLA SS121, CAMION SBANDA E SBATTE CONTRO IL GUARD-RAIL -
News
Condividi

Ennesimo incidente sulla ss121.

Il conducente di un camion ha perso il controllo del veicolo andando a finire a cavallo del guardrail che divide le due direzioni di marcia della ss121, nei pressi dello svincolo Sieli in territorio del comune di Misterbianco.

Il mezzo si è messo di traverso ostruendo la carreggiata, era diretto a Catania.

La causa del sinistro è da ricercare probabilmente nell’asfalto reso viscido dalla copiosa pioggia che si sta abbattendo sulla provincia di Catania.

INCIDENTE SULLA SS121, CAMION SBANDA E SBATTE CONTRO IL GUARD-RAIL
INCIDENTE SULLA SS121, CAMION SBANDA E SBATTE CONTRO IL GUARD-RAIL

Per fortuna, nell’incidente, secondo le prime notizie non sono rimasti coinvolti altri veicoli, sconosciute al momento le condizioni delle persone coinvolte.

Sul posto i carabinieri e personale Anas

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047