INCIDENTE SULLA SS121, CODE DIREZIONE CATANIA
Questa mattina, 05 giugno 2024 un incidente secondo le prime informazioni autonomo si è verificato sulla superstrada Paternò-Catania, in direzione Catania.
L'incidente è avvenuto subito dopo il rifornimento di carburante Esso, noto anche come ex Pappalardo.
Secondo le prime informazioni, il conducente di un'auto ha perso il controllo effettuando un testacoda e andando a sbattere contro il muro che delimita la carreggiata terminando la sua corsa in senso contrario di marcia.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi per prestare assistenza.
Al momento non si hanno info sulle ferite riportate dalle persone coinvolte nel sinistro, ma l'impatto ha provocato notevoli rallentamenti alla circolazione.
Il traffico nella zona sta subendo pesanti disagi, con lunghe code che si estendono fino allo svincolo Valcorrente.