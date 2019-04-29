INCIDENTE SULLA SS121: COINVOLTE DUE AUTO ED UN FURGONE, FERITI

Incidente della tarda serata di oggi sulla SS121, che ha visto coinvolti tre veicoli ed il ferimento di una persona, portata in ospedale per le cure del caso.L'incidente è accaduto nei pressi dello sv...

Incidente della tarda serata di oggi sulla SS121, che ha visto coinvolti tre veicoli ed il ferimento di una persona, portata in ospedale per le cure del caso.

L'incidente è accaduto nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro in direzione Paternò, ed ha visto coinvolte due autovetture ed un furgone.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, ma l'impatto è stato violentissimo ed ha visto il ferimento di un giovane: soccorso dai sanitari del 118 subito intervenuti sul posto, per lui è stato disposto il trasferimento all'ospedale , dove è stato sottoposto alle cure mediche necessarie.

Non destano invece preoccupazioni le condizioni delle altre persone coinvolte: due di loro sono rimaste contuse in modo lieve e non hanno avuto bisogno di essere portate al pronto soccorso

Sul posto due ambulanze del 118, i Carabinieri e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.

Pesanti le conseguenze sul traffico, non solo nel tratto di strada coinvolta, ma di riflesso anche nelle arterie stradali vicine.