INCIDENTE SULLA SS121 DOPO SVINCOLO PATERNÒ, CODE

Nella mattinata di oggi, 26 febbraio 2024, un incidente si è verificato sulla Superstrada 121, nel tratto compreso tra lo svincolo Paternò e lo svincolo Palazzolo, in direzione Catania.Fortunatamente,...

Nella mattinata di oggi, 26 febbraio 2024, un incidente si è verificato sulla Superstrada 121, nel tratto compreso tra lo svincolo Paternò e lo svincolo Palazzolo, in direzione Catania.

Fortunatamente, l'incidente non ha causato gravi conseguenze per le persone coinvolte.

L'evento ha coinvolto un'autovettura e un camion, quest'ultimo ha perso una gomma durante l'incidente.

Di conseguenza, si sono verificate code lungo la superstrada, con disagi per i viaggiatori che si trovano a percorrere la zona, soprattutto nei pressi dello svincolo Paternò.

Sul posto I Carabinieri per l'operazione di rito